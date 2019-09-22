مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

بث مباشر لـ مباراة ليفربول وتشيلسي من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" حيث من المتوقع ان تشهد مباراة ليفربول وتشيلسي أحداث مثيرة بين الفريقين من أجل الصراع على الفوز بالبريميرليج، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة ليفربول و تشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي عبر الرابط المرفق في الخبر.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

بث مباشر مباراة ليفربول و تشيلسي

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره تشيلسي، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

مشاهدة مباراة ليفربول و تشيلسي بث مباشر





ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، لتخطي أحزانهما الأوروبية، حيث تلقى ليفربول هزيمة على يد نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0، في انطلاقة الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا، فيما خسر تشيلسي على يد فالنسيا الإسباني 1-0 بالبطولة ذاتها.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

موعد مباراة ليفربول و تشيلسي





تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول





ويسعى تشيلسي أمام ليفربول لتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي hd .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

مشاهدة مباشر مباراة ليفربول و تشيلسي





ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام فريقه السابق، والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفًا في فوز الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نيوكاسل يونايتد الجولة الماضية.