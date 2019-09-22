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kora star مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام الان بث مباشر اون لاين

kora star مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام الان بث مباشر اون لاين

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:01 م
مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ووست هام
الدستور
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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر beIN SPORTS HD 2، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق وست هام يونايتد، في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر الجاري، على استاد لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

مشاهدة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتدمشاهدة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد beIN SPORTS HD 2
مشاهدة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد يلا شوت
يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم، رافعاً شعار الفوز ولا بديل عنه، والإستمرار في سلسلة الفوز والنتائج الرائعة الذي يقدمه الفريق، خاصة بعدما حقق الفوز على فريق إف سي أستانا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولي بالدوري الأوروبي، وحصد الفريق أول ثلاثة نقاط له في مشواره الأوروبي، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 8 نقاط أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حيث تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، عبر قناة “بي إن سبورتس 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد، حيث استقر أولي جونار سولشيار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق، في مواجهة فريق وست هام يونايتد، في المباراة المثيرة بينهما، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر الجاري، على استاد لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، ومن المقرر أن تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حصرياً عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

وصرح أولي سولشاير، مدرب نادي مانشستر سيتي، بأن الثاني بول لوجبا وأنطوني مارسيال، لن يشاركوا في مباراة اليوم امام وست هام يونايتد، بالإضافة إلى الظهير الأيسر للفريق لوك شو، فيما سيكون جميع اللاعبين جاهزين لهذه الموقعة المثيرة.

ومن المتوقع ان يكون تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – أرون فان بيساكا.

خط الوسط: أندرياس بيريرا – أشلي يونج – ماكتوميناي.

خط الهجوم: دانيل جيمس – ماركوس راشفورد – جيمس لينجارد.

موعد المباراة في تمام الساعة الـ 3:00 مساءاً بتوقيت مصر .
القنوات الناقلة بي ان سبورت 2 اتش دي .
معلق المباراة حفيظ دراجي.
ملعب المباراة استاد لندن الأولمبي.


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