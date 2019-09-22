"الجامبسوت" يُسيطر على أزياء النجمات فى مهرجان الجونة

اختارت مجموعة من الفنانات إطلالتهم بالجامبسوت الصيفي، بدون تنسيق مسبق مع بعضهم البعض، حتى اذا ألقيت الأضواء عليهن فى اليوم الثانى من مهرجان الجونة 2019، وجدن أنفسهن بنفس ستايل الأزياء.



ولكن على الرغم من أن الاختيار جاء واحدًا، لكن كل إطلالة على حدة ظهرت بشكل أنيق ومختلف وجذاب، ومن أبرز النجمات اللواتي اخترن الجامبسوت هن منى ذكي، والنجمة التونسية درة، والفنانة كارمن بصيبص.



فتألقت الفنانة منى زكي بجامبسوت بنفسجي اللون، ذو كتف واحد، مصمم ببنطال واسع، وحقيبة تناسب إطلالتها، وجعلت شعرها القصير منسدلا.



فيما ظهرت النجمة التونسية درة بجامبسوت أبيض اللون، ذو تطريز ناعم، أبرز جمال التصميم، وحقيبة لامعة صغيرة، ولم تتملف في وضع المياج.



أما الفنانة الفلسطينية كارمن بصيبص، فاختارت جامبسوت أخضر اللون، ذو كتف واحد، وجاء التصميم أكثر انسيابية ونعومة، ونسقت معه حزاما من الجلد بنفس لون الفستان، وأكملت إطلالتها بأقراط فضية طويلة.

