الإسماعيلي يتدرب غدا استعدادًا لأهلي بني غازي الليبي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني الصربي ميودراج يسيتش، منح لاعبيه راحة سلبية عقب الانتصار على فريق الجونة بهدف دون رد في وقت سابق اليوم في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في لقاء اليوم، مرانا خفيفا غدا من أجل الاستشفاء، فيما سيخوض باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي.



وستتوجه بعثة فريق الإسماعيلي إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي في 27 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).