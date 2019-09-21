راغب علامة عن خاصية "البلوك": عملوه مخصوص علشان أحجب أحلام

كشف أعضاء لجنة تحكيم برنامج "The Voice"، أهمية خاصية البلوك التي أضيفت خلال هذا الموسم من البرنامج.



وقال محمد حماقي، إن خاصية البلوك، هي لحجب أي عضو من داخل اللجنة ومنعه من اختيار الموهبة وتستخدم خلال مرحلة "الصوت وبس" فقط.



بينما قال الفنان اللبناني راغب علامة عن الخاصية: "عملوهالي مخصوص علشان أعمله لأحلام وأمنعها من أختيار المتسابقين"، لترد عليه بقولها: "مو غلط، وتؤكد أن هذا الموسم هو عام البلكوات".



يذكر أن كواليس الحلقات المقبلة والتي تم عرضها خلال الحلقة الأولى من البرنامج شهدت مناوشات عديدة بين لجنة التحكيم ما بين ضحك الجميع وبكاء محمد حمقي الذي لم يكشف عن سببه.

كما لا تخلو من لافتات أحلام والتي تحمل كلمة "مقهورين"، وكذلك نظاراتها الغريبة.