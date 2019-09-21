الشناوي: السوبر أقل تعويض لجماهير الأهلي

أبرز ثنائي حراسة المرمى بالأهلي، محمد الشناوي وشريف إكرامي، أهمية تحقيق لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك، بالنسبة لجماهير النادي الأحمر، قبل انطلاق الموسم الجديد.



وقال إكرامي في تصريحات صحفية، بعد فوز فريقه أمس الجمعة على الزمالك (3-2)، إن هذا اللقب قبل انطلاق الدوري يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.



وتابع: "السوبر بمثابة مصالحة للجماهير، وتعويض بسيط عن الخسائر التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.. اللاعبون تعاهدوا قبل اللقاء على ضرورة بذل كل ما في وسعهم، من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق اللقب".



ومن جانبه، قال الشناوي إن الفوز بالسوبر أقل ما يمكن تقديمه لجماهير الأهلي، معبرا عن سعادته بتواجدها ودعمها للاعبين، في ملعب برج العرب.



وأضاف: "الجمهور كان كلمة السر في الانتصار، وساعد اللاعبين على مواجهة الظروف الصعبة التي طرأت خلال اللقاء، خاصة الإصابات".



وعبر حارس الأهلي عن سعادته بمساهمته في هدف حسين الشحات، بالتمريرة الطولية المتقنة له، معتبرا أن الهدف يحسب للفريق ككل.