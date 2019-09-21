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بشهادة الإخوان.. مراسل التلفزيون العربى: "10 أشخاص فقط تظاهروا بميدان التحرير"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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تحاول جماعة الإخوان الإرهابية أن تضلل الشعب المصري وتخرب البلاد بكل قوة، حتى لو كان الأمر من خلال فبركة فيديوهات غير حقيقية وقديمة على أنها تظاهرات متواجدة في الشارع؛ للتلاعب بالشباب المصري وخداعهم.

وعلى الرغم من أن المشاهد في ميدان التحرير واضحة للجميع والاستقرار يسود الميدان والشوارع المحيطة به؛ إلا أن الجماعة الإرهابية ووسائل الإعلام التابعة لها حاولت تضليل المواطنين والتلاعب بالشباب من خلال فبركة فيديوهات قديمة عن تظاهرات في 25 يناير و30 يونيو على أنها في الوقت الراهن، في مواقف تكشف مدى خسة وندالة هذه الجماعة والتابعين لها للتضليل بالمواطنين وتدمير الوطن.

لكن رغم كل تلك الفيديوهات المفبركة التي تقوم الإرهابية في نشرها بوسائل إعلامها المختلفة سواء على القنوات التلفزيونية القطرية والتركية أو السوشيال ميديا؛ إلا أن فضائية التلفزيون العربي، التي يمولها النظام القطري، والمعروفة بدعمها للجماعة الإرهابية، بأن كل الذين تواجدوا في ميدان التحرير هم 10 أشخاص فقط.

وكشف مراسل التلفزيون العربي، أن الوضع في ميدان التحرير يسوده الهدوء، والتظاهرات اقتصرت على الوقت الذي كان بعد مباراة الأهلي والزمالك، في حدود من 10 إلى 15 شخصًا، تظاهروا في ميدان التحرير لفترة قصيرة من الوقت، ثم ذهبوا بعد ذلك، ولم يتواجد أحد في الميدان مرة أخرى.

القناة التي يمولها النظام القطري على الرغم من أنها أرادات أن تصور للناس في مصر أن هناك تظاهرات وتضلل المواطنين؛ إلا أن انقلب السحر على الساحر؛ ليفضح المراسل التابع للقناة أن التظاهرات لم تتعدى بعض الأفراد لفترة من الوقت؛ لتكشف بطريقة لم تكن في حسبانها أن الشعب المصري يريد الحفاظ على وطنه ويرفض أي دعوات لتخريب والفوضى في البلاد.
 

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