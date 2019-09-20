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كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت Yalla kora رابط اون لاين ماتش الزمالك والاهلي مباشر قمة السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
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كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر  يلا شوت Yalla shoot السوبر المصري بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار ماتش الزمالك والاهلي مباشر اون لاين يوتيوب، تتربع قمة الكرة المصرية على قمة مباريات اليوم يلا شوت، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة القطبين الأهلي والزمالك في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية، ونرفق لكم رابط بث مباشر يلا شوت القمة المصرية بدون تقطيع.

مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر Yalla kora رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي مباشر كورة ستار اون لاين كأس السوبر المصري يلا شوت، وكان مرتضى منتصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن قبيل ساعات تقديم موعد مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي لمدة 60 دقيقة، لتقام في السابعة مساءاً بدلاً من الثامنة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وبحضور جماهيري يقدر بحدود 10 ألاف متفرج من عشاق الفريقين العريقين.

بث مباشر مباراة الزمالك والاهلي كورة ستار kora star  رابط اون لاين بدون تقطيع ماتش الزمالك والاهلي بث مباشر كورة اونلاين بدون تقطيع، وبعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري على حساب الزمالك، نجح الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره والحصول على لقب كأس مصر من بين أنياب فري بيراميدز في المباراة الختامية، ليضرب موعداً هاماً مع غريمه التقليدي نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصرية اليوم الجمعة.

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