"الصحة" توقف تداول المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين

أعلنت وزارة الصحة، عن أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لمستحضرات الرانتيدين، وإخضاعها للتحليل، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".



وأوقفت الوزارة تداول كل المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، وفقًا للإجراءات العالمية، كما سيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة تداول المستحضرات، أو سحبها طبقًا لنتيجة التحليل.

