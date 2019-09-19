جمال عبدالناصر ينتهي من "بلا دليل" أكتوبر المقبل

ينتهي الفنان جمال عبدالناصر من تصوير دوره في مسلسل (بلا دليل) أكتوبر المقبل، لعرضه خلال الفترة القادمة على الشاشة الفضية.



وقال الفنان جمال عبدالناصر إن مخرج العمل يقوم - حاليا - بتكثيف ساعات التصوير من أجل الإنتهاء من العمل وفقا للجدول الزمني المحدد للعمل والدخول فى عمليات المونتاج والمكساج.



(بلا دليل) تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل الحقيقي, مما ينتج عنها تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل لهذه الجريمة.



المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، أشرف زكى، إنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هاشم، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى, هاجر الشرنوبي، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، إخراج منال الصيفى, وإنتاج شركة سينرجى.



يشار إلى أن آخر أعمال جمال عبدالناصر مسلسل "حكايتى" والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.