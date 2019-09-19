ريال مدريد يجد مفتاح خطف "سانشو" من برشلونة

وجد نادي ريال مدريد الإسباني، مفتاح خطف توقيع الإنجليزي الدولي جادون سانشو من أنياب الغريم التقليدي برشلونة في الفترة المقبلة.



ويقدم سانشو مستويات مبهرة مع بوروسيا دورتموند الألماني بالرغم من صغر سنه؛ ما جعله يخطف أنظار كبار القارة العجوز في الفترة الحالية.



وحاول برشلونة مؤخرًا فتح باب المفاوضات مع دورتموند؛ من أجل ضم اللاعب في الصيف المقبل؛ لترميم الصفوف، لكن النادي الألماني رد بتحديد سعر بيع نجم الأسود الثلاثة عند مبلغ 120 مليون يورو.



ولم يغفل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن اللاعب، وبدأ يرى فيه حلًا لأزمة الفريق الأول الحالية، حيث يرغب في إنهاء التعاقد معه نهاية الموسم الحالي.