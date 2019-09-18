بوروسيا دورتموند يرد على طلب برشلونة بشأن سانشو

استغل نادي برشلونة الإسباني تواجده في ملعب سيجنال إيدونا بارك للتحدث مع إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد مع نجم الأخير جادون سانشو.





و يضع البارسا عينه على التعاقد مع سانشو لترميم الصفوف بعدما أثبت اللاعب جودته وخطف أنظار كبار قارة أوروبا في الفترة الماضية.



و أظهر اللاعب مردودًا جيدًا أمام البارسا في لقاء الفريقين مساء الثلاثاء في غمار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



و يرى برشلونة أن اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 18 عامًا يتمتع بموهبة كبيرة وقد يضيف الكثير لفريق الكامب نو لو نجح النادي في التعاقد معه.



و رد بوروسيا دورتموند على طلب برشلونة بتحديد سعر بيع اللاعب عند 120 مليون يورو في الميركاتو، وأكد النادي الألماني لنظيره الكتالوني أنه لن يتفاوض مع أي طرف يعرض مبلغًا أقل من الرقم المطلوب.



و اشترك سانشو في 35 هدفًا لمصلحة دورتموند منذ الانضمام للفريق في الموسم الماضي بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 20 هدفًا لزملائه في الفريق.



