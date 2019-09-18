إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان مع دورتموند على ماتيتش

انضم ​إنتر ميلان​ ويوفنتوس إلى السباق مع ​بوروسيا دورتموند​ من اجل التعاقد مع ​نيمانيا ماتيتش​.





وقد يصبح لاعب خط الوسط المدافع ذو الخبرة خارج الخدمة في ​مان يونايتد​ بقيادة ​أولي غونار سولسكاير​، مع تفضيل اليونايتد للاعبين الأصغر سنًا.



لذلك، يمكن أن يكون ماتيتش قريبًا فائضًا عن المتطلبات.



وقالت "ذا صن" ان بوروسيا دورتموند والناديين الإيطاليين مهتمان بالتعاقد مع ماتيتش.



وسيكون اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حرا بلا عقد في الصيف المقبل، ويمكنه التوقيع مع أي نادٍ يختاره.



ماتيتش لعب مباراته الأولى في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ هذا الموسم ضد ​ليستر سيتي​ الاسبع الماضي بسبب إصابة بول بوجبا.