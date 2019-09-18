جريزمان ينتقد أداء برشلونة أمام دورتموند

انتقد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، أداء فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الفريق الكتالوني عليه أن يتحسن بشكل أكبر في الفترة المقبلة.



واستهل برشلونة مشواره بدوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي خارج ملعبه مع بروسيا دورتموند، في مباراة كان خلالها أصحاب الأرض الأفضل والأخطر.



المهاجم الفرنسي قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "واجهنا خصما صعبا خارج ملعبنا، الجماهير مارست الضغط علينا، ودورتموند لعب بثقة أكبر".



وأضاف "لم نصل لمنطقة جزاء دورتموند، علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة، ورغم كل شيء استطعنا أن نحصد نقطة مهمة من ملعب صعب".



وواصل "تير شتيجن أنقذنا اليوم، تصدى لعديد من الفرص، قام بعمل مهم في الوقت الذي لم نصل فيه إلى مرماهم".



وبخصوص مستواه، عقَّب "إنه الشهر الثاني لي مع البارسا، يجب علينا أن نتحسن كفريق وعليًّ أن أتعود على تحركات ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي".



يذكر أن المباراة، كان بطلها الأول الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس البارسا الذي تصدى في الشوط الثاني لركلة جزاء لماركو ريوس نجم دورتموند في الدقيقة 57.



وكان جريزمان (28 عاما) انضم إلى البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وشارك مع الفريق الكتالوني في 5 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.