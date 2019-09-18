فالفيردى يعترف بنجاة برشلونة من الهزيمة أمام دورتموند

اعترف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه نجا من الهزيمة في مواجهته ضد بروسيا دورتموند الألماني بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ليحصد كل فريق نقطة في المجموعة السادسة التي تعادل أيضا في مباراتها الأولى إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي 1-1.



فالفيردي قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "عانينا كثيرا أمام دورتموند خاصة في الشوط الثاني، هددوا مرمانا بالكثير من الفرص الخطرة وعقدوا المباراة علينا".



واستدرك "من حسن الحظ وجود حارس مثل تير شتيجن ضمن صفوفنا، هو حارس مرمى عظيم جدا، وأنقذنا من الهزيمة".



وتألق شتيجن في المباراة بشكل لافت، وحافظ على نظافة شباكه بالتصدي لعديد من الكرات، فضلا عن تصديه لركلة جزاء سددها مواطنه ماركو رويس مهاجم دورتموند في الدقيقة 57.



فالفيردي واصل إشادته بالمنافس وصرح: "هو فريق قوي جدا على ملعبه، لقد وضعونا في 3 أو 4 وضعيات صعبة بشكل متتالٍ وخلال فترة قصيرة من الوقت، لحسن حظنا أن شتيجن كان في يومه".



وتابع "برشلونة افتقد للعب في العمق، واللاعبون يحتاجون إلى اللعب معا من أجل التعرف على بعضهم والانسجام بشكل أكبر، اليوم كانت الخطوة الأول".



وبخصوص المشاركة الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق هذا الموسم، اختتم فالفيردي: "ميسي لم يتدرب كثيرا مع المجموعة، ولم يشارك في أي مباراة منذ فترة طويلة، لقد فعل ما يكفي اليوم".