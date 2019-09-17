فاتي يدخل تاريخ برشلونة في التشامبيونزليج

حقق الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة، رقمًا قياسيًا جديدًا، بوجوده في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، الدفع بأنسو فاتي أساسيًا في خط الهجوم بجانب أنطوان جريزمان ولويس سواريز، وترك ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أنسو فاتي أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يخوض مباراة بدوري أبطال أوروبا بعمر 16 عامًا و321 يومًا.



وكسر أنسو فاتي، الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم بويان كركيتش، الذي لعب مع برشلونة بعمر 17 عامًا و22 يومًا.

