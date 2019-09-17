روسيا تحتجز سفينتين كوريتين شماليتين

نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، قوله اليوم الثلاثاء، إن حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين كوريتين شماليتين تعملان في التهريب في المياه الإقليمية الروسية ببحر اليابان بعد أن هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية.



ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الاتحادي قوله: "شن طاقم سفينة شراعية كورية شمالية (يتألف من أكثر من 45 شخصًا) هجومًا مسلحًا على فريق تفتيش تابع لسفينة دورية حدودية، وأصيب ثلاثة عسكريين".