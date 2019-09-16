2 أكتوبر.. أمسية للشاعر عصام خليفة بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الشاعر عصام خليفة، فى أمسية شعرية موسيقية، بالمسرح الصغير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.



ويصاحب الأمسية عـزف للفنان الكبير عمرو سليم وفرقته الموسيقية، كما يتم تقديم باقة من القصائد المصورة للشاعر، ومن المقرر أن تقدم الأمسية الإعلامية علا شوشة.



"عصام خليفة".. شاعر وطبيب مصرى يحمل الجنسية الكندية، صدر له خمسة دواوين باللغة العربية وأربع مؤلفات باللغة الإنجليزية فى مجال الإدارة والتنمية البشرية.