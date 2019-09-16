محمد حمودة يكشف: لماذا تبني الدولة قصورا رئاسية جديدة؟ (فيديو)

قال المحامي محمد حمودة، إن المستثمر الأجنبي عندما يأتي لمكان ما لوضع أمواله واستثمارها، يسأل أولا عن الأمن في المكان الذي يريد الاستثمار فيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة يجب عندما يأتي المستثمر إليها يجدها آمنة، بها مقر رئاسي جديد ومقر للحكومة أيضًا وفندق على طراز عالي، لنوحي إليه بأن هذه الأماكن واحدة للاستثمار فيها.

وأكد "حمودة"، أن الأمن هو معيار البلد، والرئيس يعمل بأضعاف مجهودات المسئولين في الدولة، منوها أن العالم بدأ ينظر إلينا الآن على أننا "دولة مستقبلها قادم".