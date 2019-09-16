إحالة المتهمين بالشروع في قتل سائق بالنهضة للجنايات

أمرت نيابة السلام الجزئية، بإحالة متهمين لمحكمة الجنايات لشروعهما في قتل سائق بمنطقة النهضة.



وكشف أمر الإحالة في القضية المقيدة رقم 2239 لسنة 2019 بأن المتهمين هما "عرفه.م"، و"محمود ع" عاطلين، وأقر المتهمان أمام النيابة بارتكابهما واقعة التعدي على المجني عليه، واعترف باعتدائهما عليه بسلاح أبيض حتى أحدثا له عدة إصابات متفرقة بجسده.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثاني، يفيد بوصول سائق مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين، وبحوزتهما أداة الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.