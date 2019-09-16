أزمة في حراسة مرمى دورتموند قبل مواجهة برشلونة

من المتوقع أن يواجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني مشاكل في مركز حراسة المرمى خلال مباراته المهمة أمام برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



يأتي ذلك بعد أن تغيب الحارسان البديلان مارفين هيتس وإيريك أولشليجل، عن التدريب الختامي الذي أجراه الفريق بعد ظهر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة النادي الكتالوني في دورتموند.



وينذر هذا الغياب باحتمال عدم جاهزية الحارسين للمشاركة غدًا كبديلين للحارس الأساسي رومان بوركي.



وشارك في التدريب بدلا من هيتس وأولشليجل، كل من يان باسكال ريكرت ويوناس هوبه.

