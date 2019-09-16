توازن دورتموند يهدد أطماع برشلونة

بعد انتصار ساحق ومهم لكل منهما في الدوري المحلي، سيخوض بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني مباراتهما معا غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بمعنويات مرتفعة ورغبة هائلة في تقديم بداية قوية في البطولة الأوروبية.



ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في دوري الأبطال الأوروبي لكنها ستكون المواجهة الأوروبية الثانية بينهما، حيث التقيا من قبل في السوبر الأوروبي عام 1997.



ويفتتح الفريقان مسيرتهما في دوري الأبطال للموسم الجديد بمباراتهما غدا في المجموعة السادسة.



وسحق دورتموند فريق باير ليفركوزن برباعية نظيفة أمس الأول السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا) فيما حقق برشلونة فوزا كبيرا 5 2 على فالنسيا بالدوري الإسباني أمس الأول أيضًا.



ومع حفاظ دورتموند على نظافة شباكه في مباراة ليفركوزن ارتفعت معنويات الفريق بشكل كبير قبل مواجهة الهجوم القوي لبرشلونة الذي هز شباك فالنسيا بخمسة أهداف وكان من الممكن أن تتزايد.



وقال توماس ديلاني لاعب وسط دورتموند: "كانت بروفة جيدة قبل لقاء برشلونة، لن تكون الكرة بحوزتنا لفترات طويلة.. من المهم أن نحتفظ بنظافة الشباك، فزنا بنحو 99 من المباريات على ملعبنا عندما احتفظنا بنظافة الشباك".

