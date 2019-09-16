وفد "خطة البرلمان" يختتم زيارته إلى أمريكا بلقاء حاكم بنسلفانيا

اختتم الوفد المصري الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية جولته بلقاء مع إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.



حيث تم مناقشة كيفية موائمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية "أو خطط حكامها" بما يتوافق مع إعداد الموازنة، وكيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية في إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الميزانيات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية، والدروس المستفادة من تنفيذ الموازنة المستندة إلى البرامج.



يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.



يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر، والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب: إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي، وميرفت ألكسان، وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.