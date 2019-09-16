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رياضة

انضمام ميسى لتشكيلة برشلونة لمواجهة دورتموند

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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انضم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.

ولم يلعب ميسي منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم، لكن إرنستو بالبيردي، مدرب برشلونة، اختاره ضمن المجموعة المسافرة إلى ألمانيا اليوم الإثنين.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والإثنين بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

كما انضم المهاجم أنسو فاتي، (16 عامًا)، للتشكيلة، وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في ثلاث مباريات.

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