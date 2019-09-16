الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يوقع خبراء الارصاد الجوية حالة الجو فى مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

السلوم 22 31

سيوة 20 32

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 35

نخل 16 32

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 27 35

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34