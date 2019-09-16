الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
سلمى اشرف
طباعة
يوقع خبراء الارصاد الجوية حالة الجو فى مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 32
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 30
مطروح 23 30
السلوم 22 31
سيوة 20 32
بورسعيد 23 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 22 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 35
نخل 16 32
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 35
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 25 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 34
المنيا 21 34
أسيوط 22 34
سوهاج 25 34
قنا 25 37
الأقصر 23 36
أسوان 26 37
أبوسمبل 25 37
الوادى الجديد 20 36
شلاتين 27 35
ابو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

منذ حوالي 10 ساعة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

منذ حوالي 15 ساعة

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

الباز: محمد مرسي طلب طهي "سمك مقلي" في قصر الاتحادية (فيديو)

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

أيام زمان

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

الصحة

دراسة تحذر: "المنشطات الجنسية" تسبب العقم للرجال

10 خطوات للحصول على تغذية سليمة

كيفية فقدان وزنك دون التأثير على صحتك

"القرنية المخروطية".. مرض يهدد العيون مجهول الأسباب

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

4 أضرار خطيرة للميكرويف وكيفية تجنبها

"علقة موت" لشاب اغتصب طفلة بجنوب أفريقيا

وفاة المطربة التونسية منيرة حمدى

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

لكبار السن.. علاقة ضعف السمع والإصابة بالخرف!

400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة.. التفاصيل!

مخابز الدقهلية تحت رقابة “التموين”

“صحة الشرقية” تعلن تضاعف نسبة الرضاعة الطبيعية بالمحافظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

صدور ديوان "لا أرانى" لـ أحمد الشهاوى باللغة الأسبانية

فى ندوة عرضى بورسعيد: النقاد يتساءلون: لماذا تم اختيار هذه النصوص؟

ليلة بورسعيدية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

صفحتنا ع الفيس بوك