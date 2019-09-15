أنباء عن تأهل "القروي" و"قيس" للجولة الثانية في انتخابات تونس

رجحت النتائج شبه النهائية، في تونس، مساء اليوم الأحد، تأهل كلا من السياسي البارز قيس سعيد ورجل الأعمال المحتجز نبيل القروي إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت اليوم.



وكان المتحدث باسم المرشح الرئاسي المحتجز نبيل القروي، أكد في قوت سابق أن القروي وصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم.



ويقبع القروي في السجن بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال إلا أنه ما زال يخوض الانتخابات لعدم صدور حكم قضائي حتى الآن يدينه أو يمنعه من استمرار خوض غمار الانتخابات.



أغلقت مراكز الاقتراع في تونس، مساء اليوم، أبوابها أمام الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.



ويترقب التونسيون إعلان نتائج الانتخابات خلال يومين لتحديد الفائز من الجولة الأولى أو الانتقال إلى الجولة الثانية خلال أيام لتحديد الفائز، وسط منافسة شرسة من قبل المرشحين والأحزاب الرئيسية بالدولة.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، في وقت سابق اليوم عن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم إلى 35 % وسط تزايد الإقبال من المواطنين.



