الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

منة فضالي بعد انتقاد المايوه: إن شاء الله اتصور في الحمام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:58 م
منة فضالي
منة فضالي
سناء إسماعيل
طباعة
ردت الفنانة منة فضالي، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب "المايوهات"، التي ظهرت بها طوال الفترة الأخيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة أنها حرة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية بكواليس مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة: "لا أدقق على التعليقات لأنني لست الوحيدة التي ترتدي مايوه فكل الناس ترتديه، وطبيعي أنتي على البحر هتلبسي إيه خيمة والا جلابية؟".

وتابعت: "أنا ممثلة هالبس مايوه وهالبس قصير ومفتوح والمبسوط يشوفني كدا أهلًا وسهلًا واللي مش عاجبه لا يتابعني فالموضوع بسيط".

وعن نشر صورها بالمايوه قالت: "أنا حرة اتصور في أي مكان إن شاء الله وأنا قاعدة في الحمام، أنا براحتي مفيش حد ليه عندي حاجة".

وعللت "فضالي" سبب ردها على الانتقادات قائلة:"لأني بحب أتواصل مع الناس، حتى لو الناس بتغلط، والبعض منهم يعتذر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المايوة"على الشاشة.. بين الانفتاح والسينما النظيفة

منة فضالى: "أنا على طبيعتى واللى مش عاجبه يولع"

رحلة تطور المايوهات.. من بساطة الثمانيات إلى جرأة الألفينات

مايوه بسعر 3000 جنيه يثير الجدل على فيسبوك

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

منذ حوالي 22 ساعة

"الجاهل يتحدث".. ما علاقة المقاول محمد على بـ "السياسة والإرهاب"؟

منذ حوالي 8 ساعات

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

الأطعمة ذات المحتوى الغذائي المتماثل تختلف في تأثيرها على الأمعاء

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

الرئيس نيوز

تجديد حبس متهم بإعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي" 15 يوما

الرى: استكمال مفاوضات "سد النهضة" غداً

الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها.. وسط احتمالات مفتوحة

"الكهرباء مقطوعة من أسبوع".. أهالي الهضبة القديمة بالهرم يستغيثون بـ"مدبولي"

منوعات

جراحة "الروبوت" ثورة قادمة في عالم الطب

روسية تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

رجل يواجه دبا سوريا ويقدم حياته فداء لزوجته

نهاية مفاجئة لرجل شارك في اختبار "إخلاص الحبيبة"

كشكول

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

"التعليم" توجه بسرعة سداد المصروفات الدراسية بحساب صندوق دعم المشروعات

انطلاق حملة فيرس سي للصف الاول الإعدادي مع بدء الدراسة بمطروح

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا


زيت وسكر

ضبط 160 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد بقنا

“كهرباء شمال القاهرة” تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات

مليار جنيه لتنفيذ مشروع الحماية من السيول بالبحر الأحمر

شركات ناشئة مصرية تبدأ برنامج إنتاج محاصيل عضوية من المخلفات الزراعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

"الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين" محاضرة بثقافة الدقهلية

غدًا.. افتتاح معرض "جامعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

صدور طبعة جديدة من "الحلاج أو صوت الضمير" لـ أبكار السقاف

صفحتنا ع الفيس بوك