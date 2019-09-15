منة فضالي بعد انتقاد المايوه: إن شاء الله اتصور في الحمام

ردت الفنانة منة فضالي، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب "المايوهات"، التي ظهرت بها طوال الفترة الأخيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة أنها حرة.



وأضافت في تصريحات تلفزيونية بكواليس مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة: "لا أدقق على التعليقات لأنني لست الوحيدة التي ترتدي مايوه فكل الناس ترتديه، وطبيعي أنتي على البحر هتلبسي إيه خيمة والا جلابية؟".



وتابعت: "أنا ممثلة هالبس مايوه وهالبس قصير ومفتوح والمبسوط يشوفني كدا أهلًا وسهلًا واللي مش عاجبه لا يتابعني فالموضوع بسيط".



وعن نشر صورها بالمايوه قالت: "أنا حرة اتصور في أي مكان إن شاء الله وأنا قاعدة في الحمام، أنا براحتي مفيش حد ليه عندي حاجة".



وعللت "فضالي" سبب ردها على الانتقادات قائلة:"لأني بحب أتواصل مع الناس، حتى لو الناس بتغلط، والبعض منهم يعتذر".