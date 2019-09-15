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مصر

اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:30 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، اعتمد 730 عقد عمل وشهادة استمرارية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 641 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لشركة إلحاق عمالة بجلب 100 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 9 فرص عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر أغسطس 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد، حول الشكاوى العمالية للمصريين التي تم حلها بالطرق الودية أشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي تلقى 17 شكوى تم حل 4 شكاوي منها بالطرق الودية، ومازالت هناك 13 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 9 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوي المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي لممارسة العمل وحل الشكاوي العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوي العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات، وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.

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