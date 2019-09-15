حملة نظافة لرفع كفاءة منطقة السواقى بالأقصر

شنت رئاسة حي شرق، بقيادة يوسف محمد علي رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة، وتم رفع المخلفات والقمامة وكنس الأتربة الناعمة بمنطقة شوارع حواري شل والسواقى، وتم رفع المخلفات والتراكمات وري الأشجار بشارع سيالة بدران، وجاري استكمال الأعمال بالمناطق السالفة الذكر.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للحي، وبهدف تحقيق مستوى النظافة اللازم والحفاظ على المنظر الجمالي لشوارع الحي.



من جانبه أوضح الشريف أن مدينة الأقصر تخضع إلى عملية تطوير مكبرة، استهدفت في المقام الأول تطوير وتجميل منطقة كورنيش النيل، تتبعها إجراء حملات نظافة مستمرة بكافة شوارع المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم السياحي الجديد.