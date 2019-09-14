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رئيس "المصريين": تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب أفحمت أعداء الوطن

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:35 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالتصريحات النارية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رد على كل الشائعات بكل صراحة وجرأة ليطلق الهمام في قلوب أعداء الوطن الذين يريدون لمصر السقوط والخراب، مشيرًا إلى أن مصر بلد يحميها المولى عز وجل وحباها برئيس حكيم وقائد حقيقي يعرف قدرها ويراعي الله فيها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حديث الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني اليوم، بمثابة روشتة واضحة لإنقاذ العالم من الإرهاب والقضاء عليه، لافتًا إلى أن الرئيس أفحم الهارب المقاول محمد علي ونزع الشك بشأن ما أثاره عن الجيش المصري العظيم.

ودعا المجتمع العالمي المدني بالاهتمام بحديث الرئيس السيسي بشأن الإرهاب، والعمل بما يقول لكي ينتهي الإرهاب من العالم ويُقتلع من جذوره.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر كانت واضحة وصريحة، موضحًا أن الإرهاب هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، ويعمل على استنزاف الدولة المصرية.

ونوه بأنه حتى الآن لم تقم الدولة بمحاربة الإرهاب فكريًا واقتصرت المواجهة على السلاح والحملات من قبل القوات المسلحة والشرطة، مثنيًا بتأكيد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري هو الثقل الحقيقي للمنطقة بأكملها، وسط محاولات لتشويهه.

وأنهى أبوالعطا تصريحاته، بأن جلسة "اسأل الرئيس" تؤكد الدور المحوري للبناء والتنمية، وطرح مقترحات إيجابية وفعالة.

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