"الصحة" تتابع ميكنة "التأمين الشامل" في بورسعيد

وصلت وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل.



واستقبل محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشآت الطبية.



وتستهدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي بدأت قبل عدة أسابيع في محافظة بورسعيد، تقديم الخدمة إلى 920 ألف مواطن من خلال 25 وحدة ومركز صحي، و7 مستشفيات متخصصة لاستقبال الحالات المحالة من الوحدات والمراكز الصحية.