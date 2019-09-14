مدمرة للبحرية الأمريكية تعبر جزر باراسيل المتنازع عليها

مرّت مدمرة تابعة لقوات البحرية الأمريكية بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر جنوب الصين في إطار عمليات "حرية الملاحة".



فقد أخبر ضابط كبير في الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، بأن المدمرة يو إس إس وين إي ماير مرت من المياه القريبة من جزر باراسيل يوم الجمعة.



وقال الضابط إن الولايات المتحدة تقوم بملاحة بحرية وطلعات جوية في أي مكان يُسمح فيه بذلك بموجب القانون الدولي.



يذكر أن الصين تدّعي السيادة على أجزاء من هذه المنطقة.



ويذكر أيضا أن البحرية الأمريكية عبرت قرب جزر سبراتلي في أواخر شهر أغسطس.



وتسرع الولايات المتحدة من وتيرة مثل هذه العمليات في بحر جنوب الصين حيث تقوم الصين ببناء قواعد عسكرية.



وفي خضم النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التصعيد، الأمر الذي يشير إلى أنه قد يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الأمور.



ولكن الولايات المتحدة عازمة فيما يبدو على الحفاظ على ضغوطها فيما يتعلق بالشؤون العسكرية.