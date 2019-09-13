دورة لريادة الأعمال وطرق الاتصالات الحديثة بالمنيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، دورة ريادة الأعمال وطرق الاتصالات الحديثة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.



وصرح مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن الدورة أقيمت بمركز شباب المدينة أ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات تحت رعاية وزير الشباب ومدير عام مديرية الشباب بالمحافظة.



وأكد عكاشة على أهمية مثل هذه الدورات لتنمية مهارات وإمكانيات العاملين سواء بالمديرية أو مراكز الشباب وشهدت الدورة إقبالا من العاملين وحققت نجاحا كبيرا وهو ما يؤكد أهمية مثل هذه الدورات.



وأشار مدير عام الشباب والرياضة إلى أن المديرية نفذت العديد من الأنشطة المتميزة خلال فترة الصيف، كما شاركت في الكثير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية وحققت مراكز متقدمة ونالت العديد من التكريم.