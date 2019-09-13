5 تصريحات نارية لـ مؤمن زكريا فى «اللعيب»

حل اللاعب مرمن زكريا، نجم الأهلي ولاعب المنتخب الوطني، ضيفًا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أمس الخميس، وذلك بعد فترة غياب نتيجة لإصابة أبعدته عن الملاعب.



وبعد إذاعة الحلقة تصدر اسم مؤمن زكريا، مؤشر البحث الأكثر تداولًا علي مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد "الدستور" أبرز 5 تصريحات لـ"لاعب الأهلي" بالبرنامج.



وأكد مؤمن زكريا، أن سبب غيابه عن المباريات هي إصابة العضلة والتي كان تعرض لها، فضلًا عن إصابته نفسية بنسبة كبيرة قائلا: "الإصابة نفسية بنسبة 60%، لأننى كنت وحيدًا خلال الفترة الأخيرة".



وقال إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة لا يعلم تفاصيليها لأن الأشعة لم تُظهرها، وهو ما أصابه بالحيرة وجعله يقرر السفر إلى ألمانيا خلال الشهر الجارى لمعرفة السر وراء هذه الآلام.



وأضاف مؤمن زكريا أنه لا يفكر فى الاعتزال بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا، قائلا: "ماذا يعنى أن أعتزل، لدى إصرار كبيرة على العودة إلى الملاعب، سأعود للأهلي كأنها المرة الأولى التى أتعاقد فيها مع النادى".



وتتطرق في الحديث عن حزنه من كثير من لاعبي الأهلي بسبب تجاهله وعدم السؤال عنه بظروف مرضه، أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم، وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد فتحي، وعمرو السولية.



وأكد مؤمن زكريا أنه وقع للأهلي 3 سنوات، لكنه غير مُقيّد حاليًا فى الفريق، وبالتالى فهو حر في الانتقال لأى نادٍ دون الرجوع إلى الأهلي، لكنه لن يفعل ذلك، رغم أنه تلقى العديد من العروض.