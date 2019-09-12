الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
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فيديوجراف| السقا ورانيا يوسف في الجيم وسخرية صلاح أبرز أخبار اليوم
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:40 م
احمد ابراهيم
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يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
"الأرصاد" توضح إمكانية سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
رانيا يوسف مع أحمد السقا في "الجيم" (صور)
ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟـ"ﺑﻦ ﻋﻠﻲ".. ﻭﺍﺑﻨﺘﻪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء
لوفرين ينشر محادثة ساخرة مع صلاح
خاص.. خالد لطيف رئيسا لقناة نادي الزمالك
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