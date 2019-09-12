تدهور الحالة الصحية لـ"بن علي".. وابنته تطالب بالدعاء

كشف منير بن صالحه، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، أن "بن علي" مريض جدًا، وحالته الصحية سيئة، وسط تناقل إشاعات سابقة عن وفاته.



وفي وقت سابق قال "بن صالحه" في تصريحات لموقع إذاعة موزاييك أف أم التونسية "كنت دائما أفند الأخبار التي كانت تروج بين الحين والآخر، حول صحة الرئيس بن علي، هناك اخبار كانت تقول إنه مات، وأخرى تقول إنه يحتضر، وكنت دائما أفندها؛ لأنها كانت أخبرا زائفة، أما اليوم فأسمح لنفسي أن أقول أن موكلي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مريض جدًا، وحالته الصحية سيئة".



ولاحقا نشر محامي الرئيس السابق، تعليق عبر صفحته على موقع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه إن "الرئيس بن علي مريض"، لكنه أضاف في تعليقه "اتصلت بي منذ قليل حليمة بن علي؛ لترد على الشائعات، وتعلن أن الرئيس بن علي لا يزال على قيد الحياة ولا يحتضر هو فقط مريض".



فيما طالبت نسرين، ابنة الرئيس السابق محبي والدها بالدعاء له، وذلك في رسالة وجهتها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، نشرت فيها صورة لوالدها، علقت عليها قائلة "دعوة خير لأبي".