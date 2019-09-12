لوفرين ينشر محادثة ساخرة مع صلاح

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، محادثة ساخرة له مع زميله المصري محمد صلاح، الحائز مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب داخل معسكر الريدز.



ووفقًا للمحادثة التي نشرها لوفرين على حسابه بشبكة "إنستجرام"، فإن صلاح أرسل إلى المدافع الكرواتي صورة بالخطأ يبرز خلالها بنيانه العضلي.



وكتب صلاح في المحادثة: "آسف أرسلتها بالخطأ"، ليرد لوفرين: "هذه الصورة التي تتعمد خلالها إظهار عضلاتك، وأنت تعلم بنسبة 100% أن المصور يقف في الخارج".



وأضاف لوفرين: "لقد كانت الحرارة 16 درجة وقتها، ولكن لا تقلق سأنشر أنا الصورة لك".



وعلق صلاح: "خذ الأمور ببساطة. لا داعي للغيرة".



يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.