أسبوع الموضة في نيويورك 2019.. عرض أزياء marc jacobs لربيع وصيف 2020

قدم مصمم الأزياء العالمي «مارك جاكوبس» مجموعته الجديدة لربيع وصيف عام 2020، في ختام عروض أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، ووُصفت المجموعة بأنها من الماضي، ولكنها تُعرض في الحاضر وتتطلع إلى المستقبل.



وقرر المصمم العالمي عرض مجموعته الجديدة في مستودع مهجور في بارك أفينيو، واعتمد مقاعد للحاضرين باللون الأبيض، واللافت أن كل مقعد يختلف عن الآخر في رسالة تعبر عن الفردية، أي أن المجموعة مستوحاة من عدة سنوات؛ لتعبر عن البهجة في الحياة.



وضمت تلك المجموعة الجديدة 59 تصميمًا مختلفًا، وسيطرت على التصميمات موضة الستينيات في الجيبات والفساتين القصيرة، أما موضة السبعينيات فظهرت واضحة في الفساتين الطويلة المزركشة، إلى جانب البدلة الرجالية الرسمية التي ترتديها النساء، مع البنطلونات المخمل الفضفاضة التي كانت موضة في الثمانينيات.



وتميزت تلك المجموعة بالتنوع الشديد في الأقمشة وفي الألوان، وكانت العارضتان الرسميتان لتلك المجموعة هما «بيلا حديد» و«جيجي حديد»، وقام مارك جاكوبس بإهداء هذا العرض كتحية وتقدير للمصمم العالمي الراحل «كارل لاجرفيلد» من خلال قماش التويد والسترات القصيرة.