Intel تنظم منافسة للرياضة الإلكترونية قبيل أولمبياد طوكيو

أعلنت شركة Intel الأمريكية عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية إنها ستقيم منافسة للرياضة الإلكترونية في يوليو 2020 قبيل دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية.



فقد أعلنت الشركة يوم الخميس أن مناسبات التأهل لبطولة إنتل العالمية المفتوحة لرياضة الإنترنت ستقام في بولندا وأن المباريات النهائية ستقام في طوكيو من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من يوليو عام 2020.



وستشارك فرق قومية من جميع أنحاء العالم في المنافسة التي تستعرض ألعاب الفيديو الشهيرة على شبكة الإنترنت.



يذكر أن شركة إنتل هي واحدة من بين أكبر الشركات الراعية للأولمبياد.



وقد نظمت الشركة منافسة للرياضة الإلكترونية في فبراير من العام الماضي بكوريا الجنوبية قبيل دورة ألعاب بيونج تشانج.