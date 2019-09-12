حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 12 سبتمبر2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الحوت، قالت:



مهنيًا: إحذر الوقوع في خطأ، وتجنب توجيه الانتقاد واللوم إلى أحد ولا سيما المسؤولين، لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف، فأنت لا تزال ترزخ تحت ضغوط كثيرة.



عاطفيًا: تسعى بكل طاقتك إلى المحافظة على من تحب على الرغم من ميلك إلى فرض طريقتك الخاصة في التعاطي مع الأمور.



صحيًا: تتغلب هذا اليوم على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن النشاطات الترفهية التي تؤمن لك المرح وتساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.