غرفة التطوير العقاري تكشف حقيقة انخفاض أسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة مسودة مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.



وقال خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اتحاد المطورين العقاريين سيختص بتصنيف المطورين حسب قدراتهم الفنية والمالية"، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بقانون اتحاد المطورين العقاريين.



وحول ما يتردد بشأن احتمالية انخفاض أسعار العقارات قال "ما يتردد حول انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة كلام غير صحيح، وهناك 900 ألف زيجة سنويا، وبالتالي لا يوجد مشكلة عرض وطلب بل أزمة سداد الأقساط، والحل هو انخفاض الفائدة".



وأكد خلال لقائه أن 70% من حجم الطلب على العقارات للإسكان المتوسط والفوق متوسط.

