رونالدو يبعث رسالة على صفحته في تويتر
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:16 م
وكالاتطباعة
عبر نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الايطالي، الدولي كريستيانو رونالدو عن فرحته التي لا توصف عقب "السوبر هاتريك" الذي سجله في مباراة بلاده امام منتخب ليتوانيا التي فازت بها البرتغال بنتيجة 5-1، حيث سجل الدون أربعة أهداف ضمن إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
ودون رونالدو رسالة مقتضبة على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها ما يلي: "سعيد للاحتفال بالمباراة الثانية المتتالية للمنتخب، بعد المساهمة في تحقيق انتصار آخر نحو هدف التأهل الى اليورو!!". شاهد
ودون رونالدو رسالة مقتضبة على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها ما يلي: "سعيد للاحتفال بالمباراة الثانية المتتالية للمنتخب، بعد المساهمة في تحقيق انتصار آخر نحو هدف التأهل الى اليورو!!". شاهد