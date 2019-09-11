سوء حظ زياش يتصدر مشاهد ودية المغرب والنيجر

حملت ودية المغرب والنيجر، التي انتهت بفوز الأسود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المشاهد والملاحظات التي ستفيد المدرب وحيد خليلوزيتش.



ولا شك أن تألق وليد الكرتي وكريم باعدي ثنائي الدوري المغربي للمحترفين، كان العلامة الأبرز في انتصار الأسود.



فك العقدة

نجح منتخب المغرب في فك عقدته على ملعب مراكش، بعد فشل الفريق في تحقيق الانتصار على مدار 3 مباريات متتالية على هذا الاستاد.



وجاء انتصار اليوم بصعوبة بالغة وبمجهود فردي لوليد الكرتي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.



فرصة تاعرابت

حصل اللاعب عادل تاعرابت، على فرصة ثمينة بالمشاركة أساسيًا خلال مباراة اليوم، كما أنه حظي بالكثير من الفرص.



تاعرابت كان نشيطًا في بعض الفترات ورغم ذلك بدا بعيدًا عن مستواه المعهود على مستوى المراوغات والتمريرات الحاسمة.



مقاطعة الجمهور

رغم مناشدات بعض لاعبي المغرب للأنصار من أجل تأكيد حضورهم ودعمهم للمجموعة الحالية، لكن المقاطعة التي تكرست في المباريات السابقة عادت لتطغى على مواجهة النيجر بحضور لم يتجاوز 5 آلاف مشجع.



وتقلق هذه الظاهرة، مدرب ولاعبي المنتخب المغربي، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.



سوء حظ زياش

استمرت معاناة حكيم زياش نجم أياكس، من سوء الحظ الذي لازمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب المغربي.



وفشل زياش في هز الشباك مع منتخب بلاده للمباراة السادسة على التوالي.



زياش دخل بديلًا وحاول التسديد والتسجيل بمجهود فردي في محاولة لكسب رضا الأنصار، لكنه لم يوفق.