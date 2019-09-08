رويس مهاجم المنتخب الألمانى: لن نقبل بغير الفوز على أيرلندا الشمالية



ومُني المنتخب الألماني، مساء الجمعة، بهزيمة نكراء (4- 2) أمام ضيفه الهولندي؛ ما تسبب في فقدانه العلامة الكاملة في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وسيُواجه "المانشافت"، غدًا، منتخب أيرلندا الشمالية، حيث ستدور المنافسة بينهما على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات، بعدما تجمد رصيد الألمان عند 3 نقاط، مكتفيًا بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف أيرلندا.



وقال رويس: "سنسعى للسيطرة على الكرة بشكل أكبر غدًا، والتقدم للصفوف الأمامية.. أمام هولندا تراجعنا للخلف وبالتالي كانت المسافة طويلة للوصول للمرمى.. أي شيء غير الفوز أمام أيرلندا الشمالية فهو مرفوض".



وفسَّر رويس، ما حدث أمام هولندا، حيث أنهى "المانشافت" الشوط الأول متقدمًا بهدف، قبل أن يجد نفسه خاسرًا مع نهاية المباراة "4- 2"، قائلًا: "السبب هو تراجع أدائنا في خط الدفاع، ما مكّن من حدوث فراغات"، مضيفا: "الأهداف تُحرز بسبب أخطاء فردية، وهولندا استغلت ذلك بدم بارد، وحسب رأيي ونظرًا لمجريات الشوط الثاني، فقد استحق الهولنديون الفوز.. أما نحن فكان بإمكاننا تفادي الخسارة".



وتابع: "حين نمرر الكرة للمنتخب المنافس، فإن ذلك خطأ فردي، لا يمكن بعد ذلك تداركه بالصفوف الخلفية.. فأي محاولة لصد الهجوم تكون عادة متأخرة ولا تجدي، كأنك تسير على جسر ضيق معلق بين جبلين مرتفعين، وليس بإمكانك سوى مواصلة الطريق".



وأوضح: "هذا أمر مؤسف؛ لأن الشوط الأول كان جيدًا بالنسبة لنا.. لم نقدم أداءً مميزًا لكن على الأقل كان دفاعنا مستقيمًا، غير أننا لم نحافظ على هذا المستوى طيلة المباراة كما حدث في مباراة الذهاب في هولندا".



واختتم رويس، تصريحاته بالتأكيد أنَّ حالة من الصدمة انتابت اللاعبين، في غرفة خلع الملابس؛ بسبب سيناريو المباراة أمام هولندا.

أكَّد قائد بوروسيا دورتموند ومهاجم المنتخب الألماني ماركو رويس، أنَّ أي شيء غير الفوز غدًا الإثنين، على أيرلندا الشمالية مرفوض، مشيرًا إلى أنَّها ستكون مواجهة مغايرة تمامًا عن مباراة هولندا الجمعة الماضي.