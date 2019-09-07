"التموين" تطلق قوافل متحركة لطرح المستلزمات المدرسية

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، قافلة بعنوان "أهلًا مدارس"، وهي سيارات متنقلة مجهزة بكل مستلزمات المدارس.



وقالت لبنى عسل خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المستلزمات يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وستتواجد في النهضة والمرج وقصر النبي وجراج النقل العام، وكذلك الموسكي.



وأضافت أن وزير التوين وجه مسئولي الشركات التابعة للوزارة أن تشارك في معرض "أهلا مدارس"، بمستلزمات المدارس من مأكولات ومشروبات وبها تخفيضات تصل إلى 30%.



كما قرر الوزير مد معرض "أهلًا رمضان"، إلى يوم 10 سبتمبر، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

