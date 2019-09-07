تكريم أبناء المحامين المتفوقين وحملة الماجستير بدمياط

نظمت اللجنة الاجتماعية بنقابة المحامين الفرعية بدمياط، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وحملة الماجستير والدكتوراه من الأعضاء، والفائزين في المسابقة الدينية، وذلك بمقر نادي المحامين برأس البر، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال السيد شبارة، عضو مجلس النقابة، إنه تم تكريم 200 طالب من المتفوقين من أبناء المحامين فى الشهادات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة بنسبة 95%، والأزهرية بنسبة 90%، وبتقدير عام جيد جدا للطلاب الجامعيين، الذين لم يسبق تكريمهم من قبل، كما تم تكريم حملة الماجستير والدكتوراه، والفائزين في المسابقة الدينية.