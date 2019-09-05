تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل بحر على قناة الحياة

تأتى تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل بحر بعد اتهام ماجد المصري الذي يعمل إمام مسجد، بسرقة التبرعات التي يضعها الناس في المسجد لبناء مدرسة، وكان وراء هذه المكيدة تاجر المخدرات الذي يجسد شخصيته الفنان "أحمد صيام"، حيث توفي بحر إثر الصدمة على الفور، بالإضافة إلى إجبار زوجته وابنه الوحيد على ترك القرية، ومن المتوقع أن يعود نجل بحر الذي يقوم بدوره أيضا الفنان ماجد المصري، وينتقم لأبيه من تاجر المخدرات.

يعرض مسلسل بحر على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحا.

