راغب علامة يكشف سبب تغيير رأيه بالعمل مع أحلام رغم خلافهما

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنانة الإماراتية أحلام، أثناء عرض برنامج "أراب أيدول"، لم يكن خلافًا شخصيًا ولكنه كان خلاف بسبب العقود مع الإدارة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، أنه عندما عرض عليه العمل مع أحلام، في برنامج The Voice، لم يمانع ووافق على الفور، مؤكدًا أن الخلاف كان على الهواء ولكن على المستوى الشخصي لا، كما أن الصحافة زادت من الموضوع.



في الوقت نفسه قالت الفنانة أحلام في تصريحاتها للبرنامج، إن هذا الموسم مختلف عن "أراب أيدول"، لأن كل واحد كان يقول رأيه في الشخص الواقف أمامه، أما في The Voice فكل شخص يقول رأيه في أعضاء فريقه فقط، فلا يوجد أي اشتباك، إلا إذا اتفقا على نفس الموهبة فيتحاربان من أجل أن ينجح أحدهما في ضمها لفريقه.

