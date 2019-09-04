مراد يلدريم يبدأ تصوير "رامو".. 20 سبتمبر

يستعد النجم التركي مراد يلدريم، الشهير عربيًا باسم "أمير"، في مسلسل "عاصي"، لتصوير مسلسله الجديد "رامو"، والذي يقوم ببطولته.



ويشاركه البطولة النجمة التركية إسراء بيلجيتش، والتي تقوم بدور المحامية سيبال، ويؤدي مراد دور رمضان الملقب بـ رامو، كما يشاركهما البطولة جيمري بايسال، بدور شقيقه، وجوركام سفينديك، بدور صديقه.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل يوم 20 سبتمبر في مدينة أضنة، وذلك بعد اكتمال فريق العمل.



يذكر أن مراد يلدريم، يشارك في الفيلم المصري "ماكو"، والفيلم من بطولة ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

