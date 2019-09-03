مستوطن يطلق النار على فلسطينيين شمال نابلس

أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم، الرصاص صوب العديد من باعة الخضار والفواكه الفلسطينيين بين بلدتي برقة وبزاريا شمال محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح اليوم - إن مستوطنا أطلق الرصاص صوب باعة كانوا قرب بلدتي برقة وبزاريا، دون وقوع إصابات.



يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.



ووفق المعطيات التي نقلت عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".



وتمثل مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.



وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشرة اعتداءات في العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.